المنافذ العراقية تضبط سيارات مخالفة وتهديها لدوائر الدولة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، مساء اليوم الخميس، ضبط سيارات مخالفة لشروط الاستيراد في مينائي أم قصر الشمالي والأوسط في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية توجه مساء الخميس برفقة وفد عالي المستوى من مديرية المرور العامة إلى منفذي ميناء أم قصر الشمالي والأوسط، وتم التحفظ على مجموعة كبيرة من العجلات المعدة للتهريب من خلال التلاعب بأرقام شواصيها".

وتابع القيسي، أن "هذه العمليات تأتي لمنع دخول العجلات المخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وتحت الموديل، ومن أجل دعم دوائر الدولة وتخفيض النفقات، سيتم إهداء العجلات المضبوطة كافة بموجب قرار من مجلس الوزراء إلى دوائر الدولة لغرض الاستفادة منها في أداء مهامها بعيداً عن شراء العجلات من موازناتها المخصصة لهم من وزارة المالية".