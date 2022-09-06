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المنافذ العراقية تخص شفق نيوز بآخر احصائية للوافدين الاجانب لأداء الزيارة الاربعينية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-06T19:55:04+0000
المنافذ العراقية تخص شفق نيوز بآخر احصائية للوافدين الاجانب لأداء الزيارة الاربعينية

شفق نيوز/ كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الثلاثاء، عن دخول أكثر من 173 ألف زائر أجنبي الى البلاد براً وجواً للمشاركة في الزيارة الأربعينية التي تصادف يوم السبت 17 أيلول الجاري.

وقال المتحدث الرسمي بأسم هيئة المنافذ الحدودية وعضو خلية الاعلام الحكومي علاء الدين القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "تدفق الزوار الأجانب باتجاه كربلاء مستمر بإشراف ومتابعة رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، وهناك دعم واسناد حكومي عالي لهذه الزيارة".

وأضاف أن "كوادر هيئة المنافذ مستمرة بعملها على مدار الساعة من أجل دخول الوافدين وتفويجهم الى كربلاء".

ولفت القيسي الى أن "88 ألف و644 زائراً دخلوا عبر منفذ زرباطية في محافظة واسط، فيما دخل 15 الف و550 زائراً عبر منفذ الشيب في ميسان".

وفي البصرة، "دخل 54 الف و 786 زائراً عبر منفذ الشلامجة و 698 زائرا عبر منفذ سفوان"، وفقاً للقيسي.

وفي ديالى، "دخل 9 آلاف و380 زائراً عبر منفذ المنذرية"، فيما دخل 507 زوار عبر مطار بغداد الدولي، كما دخل 3 آلاف و620 زائراً عبر مطار النجف الدولي، ليكون العدد النهائي 173 ألف و185 زائراً، بحسب القيسي.

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