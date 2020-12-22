المنافذ الحدودية تكشف تفاصيل حظر السفر من وإلى 8 دول

شفق نيوز/ كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الثلاثاء، تفاصيل قرار حظر السفر الذي اتخذته الحكومة من وإلى 8 دول، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا مع استمرار الحركة التجارية.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تؤكد التزامها الكامل بمقررات جلسة مجلس الوزراء المنعقد هذا اليوم والمتضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية الفنية والطبية لمواجهة السلالة الجديدة من وباء كورونا.

وأوضحت المنافذ أنها ملتزمة بالقرار الخاص بغلق كافة المنافذ الحدودية أمام الدول عالية الإصابة في نسبة الإصابة بفيروس كورونا مع التأكيد على استمرار الحركة التجارية بصورة طبيعية في المنافذ كافة، مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والطبية والعمل بمبدأ التباعد الاجتماعي واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع مستجدات هذا الوباء.

كما أكدت الهيئة أن تطبيق القرار يعتبر ساري المفعول اعتباراً من 24 من شهر كانون الاول الجاري ويستمر لمدة أسبوعين من تاريخه ويسمح بدخول العراقيين فقط على أن يتم تقيم واقع الحال وتشخيص الدول الموبوءة ليتم بعدها منع المسافرين الوافدين الأجانب والعراقيين من دخول البلاد.

واشارت إلى أن القرار جاء بعد أن قدمت الهيئة وبشكل رسمي مخاطبة إلى وزارة الصحة العراقية وبدوره قدمها وزير الصحة في اجتماع مجلس الوزراء والتي عرضت بشكل طارئ ليتم المصادقة عليها من قبل المجلس، إيمانا منها بالمحافظة على الشعب من هذا الوباء العالمي وان تضع كافة إمكاناتها البشرية واللوجستية للوقوف بحزم وان تكون الجدار الأول لدرء المخاطر وضمان سير العملية التجارية بانسيابية وتوفير كافة سبل العيش من المواد والبضائع لاستمرارية الحياة بصورة طبيعية.

وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدت، اليوم، منع السفر الى كل من بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك، هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلاً، وكذلك منع دخول الوافدين منها باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوماً لحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.