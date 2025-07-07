المنافذ الحدودية تستخدم "القفل الذكي" لإرساليات الأدوية لمنع تهريبها

شفق نيوز – بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الاثنين، عن بدء العمل بالتتبع الالكتروني لإرساليات الأدوية لمنع التلاعب بها وضمان عدم انحراف مسارها الحقيقي، ومنع عمليات التهريب.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، انطلق التتبع الإلكتروني الذكي لإرساليات الادوية البشرية والمستلزمات الطبية لضمان وصولها لمقاصدها النهائية ولايسمح لاحد بالتلاعب بمحتوياتها، وضمان عدم انحرافها عن مسارها الحقيقي".

وأضافت "تأتي هذه الاجراءات من خلال تتبع مركزي من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية بواسطة القفل الالكتروني الذكي الذي يثبت على الشاحنة وبمراقبة مستمره عن طريق عمليات الربط الشبكي"، مؤكدة "هذه الاجراءات تمت برعاية ودعم حكومي، للانتقال نحو اجراءات إلكترونية وحوكمة صارمة لمنع عمليات التهريب والتلاعب بالمال العام والقضاء على الفساد بكافة اشكاله".