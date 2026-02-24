المنافذ الحدودية العراقية تؤكد قرب افتتاح منفذ ربيعة مع سوريا

شفق نيوز- نينوى

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الثلاثاء، قرب افتتاح منفذ ربيعة الحدودي في محافظة نينوى مع الجانب السوري، مبيناً أن الافتتاح سيكون خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال إجراءات التهيئة والتأهيل.

وقال الوائلي لوسائل إعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن "وفداً من الهيئة أجرى جولة ميدانية في المنفذ، جرى خلالها الاطلاع على تفاصيل البنى التحتية وتشخيص الأبنية التي تحتاج إلى تأهيل وتطوير"، مشيراً إلى أن "الهيئة تعمل على فتح المنفذ وإعادته إلى العمل".

وأضاف أن "الهيئة ستتولى تهيئة الساحات والموازين وتأمين تواجد جميع الدوائر المعنية داخل المنفذ"، مبيناً أن "منفذ ربيعة سيكون مهماً لعبور المسافرين وحركة الترانزيت والتبادل التجاري، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وفتح آفاق أوسع مع دول الجوار".

وأشار إلى أن "الدوائر العاملة في المحافظة والمنفذ أبدت استعداداً كاملاً لإعادة الحياة إلى هذا المرفق الحيوي"، متوقعاً أن "يشهد المنفذ افتتاحه الرسمي قريباً ليكون من المنافذ المهمة على الحدود العراقية – السورية".

وفي 18 من الشهر الجاري، أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، وضع اللمسات الأولى لخطة إعادة تأهيل منفذ ربيعة الحدودي المقابل للحدود "العراقية ـ السورية"، مؤكداً أن تشغيل المنفذ يبقى مرهوناً بقرار من الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع الجانب السوري.

وظلّ منفذ ربيعة مغلقاً لسنوات منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على المناطق المقابلة له، رغم أهميته بوصفه أحد المنافذ الرئيسة لمحافظة نينوى والعراق باتجاه سوريا.

وفي الشهر الماضي، انسحبت "قسد" من المنفذ وعدد من المناطق المحيطة به، استناداً إلى اتفاق سابق مع حكومة دمشق.