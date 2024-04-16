الملك السومري كوديا يعود إلى العراق من "المنفى" في نيويورك

شفق نيوز/ تسلّم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، قطعة أثرية لأشهر ملوك العصري السومري من أحد المتاحف الأمريكية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير "تسلّم قطعة أثرية رافدينية تعود إلى العصر السومري من متحف المتروبوليتان في نيويورك".

وبحسب الصورة المرفقة مع بيان مكتب السوداني، فإن القطعة الأثرية هي للملك السومري كوديا، الذي يعد من أشهر ملوك العصر السومري وتحديداً سلالة لكش (2124 - 2144 قبل الميلاد)، أثناء مشاركته في بناء أحد معابد الآلهة في عصره.

ووفقاً للمصادر التاريخية يعد كوديا من أوائل المصلحين الاجتماعيين، وقد قاد ثورة على كهنة المعابد لاستغلالهم الناس، وترجمة اسمه السومري تعني "النبي" أو "المُرسل"،، كما أنه كان أديباً وذو موهبة شعرية، وادعى أنه ولد من عملية الزواج المقدس حيث أن والده هو الإله "ننكش زيدا" ووالدته هي الإلهة "كاتو مدوك" وأن صفته الدينية هذه دفعته ليقوم بإصلاحات لا يحق لأحد الاقتراب منها إلا الذين يتميزون بصفات دينية كبيرة.