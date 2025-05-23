"المقود كملابس داخلية".. فيديوهات "القيارة" تثير ضجة والأمن يعتقل صاحبها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بالقبض على شاب في ناحية القيارة، بعد نشره فيديو وهو يقود عجلته، ووضع على مقودها ملابس "داخلية نسائية".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من قسم التقنيات والمعلوماتية بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية، تمكنت من اعتقال شاب، بعد نشره عدة مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تصرفات اعتُبرت مسيئة للذوق العام وتتنافى مع القيم المجتمعية".

وأضاف "تم تحديد موقعه بدقة بناءً على متابعة إلكترونية، واستحصال أمر قضائي من محكمة تحقيق نينوى قبل تنفيذ الاعتقال"، موضحا أن "مقطع الشاب وهو يضع ملابس داخلية على مقود سيارته، انتشر بشكل كبير وكان الأساس باعتقاله".

وبين أن "هذه الخطوة تأتي ضمن حملة تهدف إلى الحد من حالات الاستهتار والانفلات في شوارع الموصل، والحفاظ على السلوك العام، لا سيما مع تزايد استخدام المنصات الرقمية لبث سلوكيات خارجة عن السياق الأخلاقي والاجتماعي".