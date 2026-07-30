إحصائية رسمية.. ارتفاع أعداد الزائرين الوافدين إلى العراق لنحو 2.9 مليون زائر

شفق نيوز - بغداد

أعلن المقر المسيطر لزيارة أربعينية الإمام الحسين في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، أن الإحصائية المحدثة أظهرت وصول عدد الزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم ولغاية ليلة أمس إلى 2,887,305 زائرين في ظل استمرار التوافد لإحياء مراسم الزيارة في مدينة كربلاء.

وأكد المقر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القطعات الأمنية والجهات الساندة تواصل تنفيذ واجباتها الميدانية وفق الخطط المرسومة بإشراف ومتابعة اللجنة العليا للزيارات المليونية مع تكثيف الإجراءات التنظيمية والخدمية لمواكبة الزيادة المتصاعدة في أعداد الوافدين بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة وانسيابية عالية لحركة الزائرين طوال مدة الزيارة.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).