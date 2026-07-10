"المقاومة" في العراق تعلن عدم تخليها عن سلاحها: سنطور قدراتنا العسكرية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الجمعة، عدم تخليها عن سلاحها، مؤكدة على تطوير قدراتها العسكرية والأمنية ورفع جاهزية أفرادها.

وقالت المقاومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "سلاحنا الذي تزينت به سواعد رجالنا في الميادين لم يكن يوماً خياراً للمساومة، بل هو عقيدة وعهد في أعناقنا".

وأكدت بالقول: "لن نقف عند حدود ما وصلنا إليه، بل سنعمل بكل ما أوتينا من عزم وقوة على تطوير قدراتنا العسكرية والأمنية كماً ونوعاً، ورفع الجاهزية بما يتناسب وحجم التحديات والتهديدات المتصاعدة التي يشكلها العدو الصهيوأمريكي".

وكان الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، قد وجه في وقت سابق من اليوم الجمعة، تحذيرا للحكومة العراقية والمسؤولين، بعد أن دعاهم إلى "الانصياع للمقاومة".

وقال المحمداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لقد تأسست كتائب حزب الله على يد شهيد الأمة (المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي) وبقرار منه، فكان رجالها وما زالوا يوالون هذا الخط".

وأضاف "لقد أثبت الشعب العراقي في يوم التشييع التاريخي المهيب.. وبما لا يدع مجالا للشك، أنه شعب مقاومة وجهاد، فكان ذلك الزحف بمثابة استفتاء شعبي مليوني حاسم، جدد فيه العراقيون الأصلاء دعمهم وتمسكهم بالمقاومة الإسلامية وسلاحها".