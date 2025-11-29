"المقاومة العراقية" تنفي تورطها بالاعتداء على حقل كورمور

شفق نيوز– بغداد

أصدرت تنسيقية المقاومة العراقية، مساء اليوم السبت، بياناً حول الاعتداء الذي طال حقل كورمور للغاز في السليمانية، نفت فيه أي مسؤولية لها عن الحادث، وأبدت استعداداً للمشاركة في التحقيقات.

وقالت التنسيقية "التي تضم فصائل شيعية مسلحة" في البيان إن "اتهام الإعلام الأصفر لفصائل المقاومة العراقية وراء الحادث يأتي من جهات خبيثة تهدف إلى خلط الأوراق والتغطية على صراع إقليمي".

وأكدت أن "المقاومة ليس في أجندتها استهداف أي من المواقع المدنية، وأن سلاحها موجه دائماً نحو الاحتلال".

وأشارت التنسيقية، إلى استعدادها للمشاركة في التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات المتكررة، لا سيما تلك التي تستهدف البنى التحتية والثروات الوطنية.

وأوضحت، أنها سبق وأن عرضت استعدادها لتكون جزءاً من منظومة الدفاع الجوي وتأمين الأجواء العراقية، وصولاً إلى تحقيق السيادة الوطنية الكاملة.

وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من الشهر الجاري، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، وتوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ما اسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن مدن الاقليم وبعض مناطق كركوك ونينوى وصلاح الدين.

وتواصل لجنة التحقيق في حادثة استهداف حقل كورمور الغازي في إقليم كوردستان عملها لتحديد وسيلة الهجوم والجهات المتورطة، بعد أن خلف الحادث أضرارًا كبيرة أثرت على نحو ست محافظات عراقية.

ومن المتوقع أن يُرفع التقرير النهائي إلى القائد العام للقوات المسلحة قريبًا، تمهيدًا لإعلانه رسميًا.

وأخبر متخصص أمني وكالة شفق نيوز، بأن التحقيقات لم تثبت حتى الآن استخدام صواريخ أو طائرات مسيّرة، ويُرجّح أن يكون الحادث مرتبطًا بعوامل داخلية مثل الاحتقان السياسي والأوضاع الاقتصادية.