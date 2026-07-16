"المقاومة العراقية" ترصد 10 ملايين دولار لمن يقتل ترمب

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الخميس، عن رصد مكافأة مالية قدرها (10) ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أو لمن يقضي بتخصيصها أو توجيهها لفرد، أو مجموعة، أو كيان، أو مؤسسة.

وتابعت المقاومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: أن المكافأة جاءت بعد "تبجح ترمب بغدره وعدوانيته في استهداف قادة النصر، الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس (رضوان الله عليهما)".

وبينت أن "المكافأة جُمعت من تبرعات أبناء المقاومة وأنصارها الأباة".

ويجري الزيدي زيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات، في زيارة رسمية تستمر سبعة أيام.

والتقى الزيدي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث تحدث الأخير، خلال اللقاء، عن دوره في اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، في حين رد الزيدي بأن ما حصل كان قبل دخوله معترك السياسة.

إلى ذلك أصدرت عائلة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، يوم الأربعاء، بياناً بشأن حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.

وذكرت العائلة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مشهد حديث ترمب وذكره قاسم سليماني والمهندس يدل بوضوح على خوفه"، بحسب تعبيرها.

وأضافت، في إشارة إلى الزيدي: "نود أن نذكّر هذا المسؤول (حديث العهد بالسياسة)، وحامل صفة رئيس الوزراء العراقي، بأن من يتهرب من ماضٍ مشرقٍ لبلاده يقطع صلته بجذور أمته، ومن كان ماضيه سيرةً في الباطل، فليس جديراً بأن يقود المستقبل".