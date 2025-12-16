المقاولون العراقيون ينددون بقمع تظاهراتهم ويلوحون بالتصعيد لحين صرف مستحقاتهم المالية

شفق نيوز- بغداد

أعرب اتحاد المقاولين العراقيين، يوم الثلاثاء، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"الاعتداء غير المبرر"، الذي تعرض له المقاولون المتظاهرون أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، معرباً عن أسفه لما تعانيه هذه الفئة من "ظلم وتجاهل" من قبل الجهات الحكومية المتعاقدة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المقاولين يواجهون مصاعب كبيرة في العمل، وملاحقة الديون، والشكاوى، والمحاكم، نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة"، مؤكداً أن "هذا الوضع يفاقم الأعباء الاقتصادية عليهم".

وأشار البيان إلى أن "الاعتداء الذي وقع من قبل القوات الأمنية على المقاولين المحتجين يمثل سابقة خطيرة، ويعكس نهجاً حكومياً يسعى إلى تسويف مطالب المقاولين ومستحقاتهم، ومحاولة إسكاتهم عبر المضايقات والترهيب، بدلاً من الاستجابة لمطالبهم المشروعة".

وطالب اتحاد المقاولين رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ"محاسبة المتجاوزين على أبناء الوطن الحقيقيين، وتقديم اعتذار رسمي للمقاولين عما جرى".

وأكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، علي فائز السنافي، بحسب البيان، أن "التظاهرات ستستمر بزخم أكبر خلال الفترة المقبلة، لتشمل جميع مقاولي المحافظات العراقية، لحين الاستجابة لمطالبهم وصرف المستحقات المالية التي بذمة الحكومة".

كما شدد الاتحاد على أن "المرحلة المقبلة ستشهد خطوات احتجاجية تصعيدية، من بينها التوجه إلى القضاء العراقي وجهاز الادعاء العام، ورفع شكاوى واسعة ضد الجهات الحكومية التي تتجاهل وتسويف مستحقات المقاولين".

وختم البيان بالتأكيد على "تمسك الاتحاد بحقوق المقاولين، ومواصلة التحرك القانوني والاحتجاجي حتى تحقيق مطالبهم".

وتعرض عدد من المقاولين، مؤخرا، لاعتداء من قوات حفظ القانون خلال تظاهرة سلمية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات.