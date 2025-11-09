المفوضية واللجنة الأمنية للانتخابات لشفق نيوز: لم نسجل أي عراقيل أو خروقات

شفق نيوز- بغداد/ بابل/ كركوك

أكد متحدثون باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واللجنة الأمنية العليا لتأمين الاقتراع، مساء اليوم الأحد، عدم تسجيل أية مشاكل تعرقل سير العملية الانتخابية ولا أي خرق أمني.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية في اللجنة العليا لتأمين الانتخابات الفريق سعد معن لوكالة شفق نيوز، إن "القوات لم تسجل أي خرق أمني والخطة طُبقت بنجاح وجميع الأمور إيجابية، كما أن تأمين العملية الانتخابية مستمر حتى بعد انتهاء الاقتراع الخاص، وسيكون هنالك نقل بري وجوي لعصا الذاكرة".

وفي محافظة كركوك شمالاً، أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انتهاء عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية في المحافظة، مؤكداً أن العملية جرت بانسيابية عالية دون تسجيل خروقات تُذكر.

وقال المتحدث باسم مفوضية كركوك علي عباس البياتي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية انتهت في جميع المراكز المخصصة داخل المحافظة، وشهدت انسيابية عالية في سير العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "المفوضية لم تسجل أي مشاكل جوهرية تؤثر على سير التصويت".

وأضاف البياتي، ان "الفرق الفنية التابعة للمفوضية باشرت فور انتهاء الاقتراع بإغلاق صناديق الاقتراع ونقلها إلى المخازن المخصصة وفق الإجراءات المعتمدة"، مؤكداً أن "نسبة المشاركة كانت جيدة وتعكس التزام القوات الأمنية بواجبها الوطني في إنجاح الانتخابات".

وفي بابل، بلغت نسبة المشاركة 85%؜، حسب قسم الإعلام في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال مدير إعلام مكتب المفوضية أمير حسين لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية وبعد لحظات من إغلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقية التي بدأت في 7:00 صباحاً وانتهت في 6:00 مساءً، تؤكد المفوضية العليا مستقلة لانتخابات بأنه لا توجد هنالك أي مشاكل تقنية تتعلق بإجراء العملية الانتخابية".

وأضاف، ان "المفوضية في بابل سجلت من خلال لجان التقارير التي وصلت إليها من اللجان الفنية المختصة نسبة عالية واضحة بوصول الناخبين من منتسبي القوات الأمنية من حيث دخولهم وإرجاعهم إلى أماكن تواجدهم لتأمين العملية الانتخابية وهنالك تنسيق عالي ما بين المفوضية وبين اللجنة الأمنية وكذلك اللجنة الإعلامية الموجودة في قيادة شرطة المحافظة".

ووفقا لمدير إعلام المكتب، فإن "جميع الأمور الفنية واللوجستية التي شاهدتها عملية هذه التصويت أشرت على أنه لا يوجد هنالك أي خرق يتعلق بالعملية الانتخابية سواء كان في بداية التصويت أو مع نهاية التصويت".

وأوضح حسين، أنه "بعد نهاية التصويت ستكون هنالك نسبة ستعلنها المفوضية عن المشاركة الانتخابية للمنتسبين من الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى المستقلة الانتخابات، وأن نسبة التصويت في محافظة بابل بلغت منذ لغاية 12:00 من خلال تقارير المنتصف التي أظهرت الأجهزة الانتخابية إن هنالك نسبة تجاوز 70% في محافظة بابل".

أما عن عدد مراكز الانتخابية التي قدم المنتسبين إليها من الذين قاموا بالتصويت والبالغ عددهم أكثر من 36 ألف منتسب فبلغت 29 مركزاً انتخابياً موزعاً في عموم محافظة بابل بالإضافة إلى وجود 127 محطة انتخابية تتفرع من هذه المركز، وفقا للمتحدث.