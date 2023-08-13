المفوضية تعلن إحصائية شاملة بعدد التحالفات والناخبين "المحدثين" وتجري محاكاة تجريبية في أيلول

شفق نيوز/ أعلن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد، إحصائية شاملة بعدد التحالفات السياسية والناخبين "المحدثين" لبياناتهم، مشيراً الى عزمه إجراء عملية محاكاة تجريبية في أيلول المقبل استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في كانون الاول 2023.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس المفوضين والأعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقدوا جلسات اعتيادية واستثنائية في تأريخ 6 و 8 آب 2023 ؛ للتصديق على تأسيس (26) ستةٍ وعشرينَ تحالفًا سياسيًا ، ومنح حزبين سياسيين إجازات مشروطة ، فضلًا عن التصديق على تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم لعام 2023 الذي أعدته اللجنة القانونية برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين القاضي ( فياض ياسين حسين) وعضوية عضوي مجلس المفوضين القاضي (عامر موسى الحسيني) والدكتور المستشار (فتاح محمد حسين) وأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني، بحضور الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية(UNAMI)".

وناقش المجتمعون بحسب البيان "كتاب رئاسة إقليم كردستان ذي العدد (د. 909) المؤرخ 3 آب 2023، إذ قرر المجلس تكليف الإدارة الانتخابية بإعداد جدول عملياتي خاص بانتخاب برلمان إقليم كوردستان العراق المحدد إجراؤه بحسب ما ورد في المرسوم الإقليمي بتاريخ 25/شباط/2024.

كما صدّق مجلس المفوضين على توصيات محضر اللجنة العملياتية المتضمن آلية ضمان حقوق الناخبين في عملية التسجيل والتحديث البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية.

ومن جملة القرارات الاستثنائية في 8 آب الحالي قرر مجلس المفوضين السماح بتغيير بيانات الزوجة أو الأبناء مع قيد زوجها (لم الشمل) من محافظة إلى أخرى بعد التأكد من بياناتهم في برنامج خاص بعمل المفوضية وتقديم المستمسكات التي تثبت صلة القرابة من رب الأسرة (الزوجة أو الأبناء) ولجميع المحافظات المشمولة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم باستثناء محافظة كركوك، وذلك لحين إنهاء عمل لجنة تدقيق سجل ناخبي كركوك.

وضمن استعدادات المفوضية لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، شكل مجلس المفوضين لجانًا فنية خاصة لفحص ( عدة مركز الاقتراع والمحطات والأحبار، ونظام المراقبة والكاميرات، وورقة الاقتراع والاستمارات الحساسة، وفحص البطاقات البايومترية) على أن تكون اللجان برئاسة أعضاء من مجلس المفوضين، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس المفوضين المتخذ في جلسته الاستثنائية في 9/ آب/2023.

واشار البيان الى ان "رئيس مجلس المفوضين القاضي ( عمر أحمد محمد) وقع مذكرة تفاهم مع شبكة شمس لمراقبة الانتخابات ؛ لدورها المهم الذي تضطلع به في إضفاء النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية و المشاركة في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات. ومع انتهاء فترة تسجيل التحالفات السياسية في 7/ آب/ 2023 ، أسفر العمل عن تسجيل (296) حزبًا سياسيًا منذ تأسيس دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في عام 2015، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب (قيد التأسيس) (63) حزبًا سياسيًا، فضلًا عن تسجيل (50) تحالفًا سياسيًا، منها (17) تحالفًا أبدى الرغبة في الاستمرار، بحسب البيان.

وأشارت المفوضية إلى أنها "تعتزم تنفيذ عمليات المحاكاة التجريبية الأولى للتصويت العام والخاص التي من المقرر إجراؤها في 2 /أيلول/ 2023 بواقع محطة واحدة في مكاتب المحافظات الانتخابية كافة بما فيها مكاتب إقليم كردستان، ومحطة واحدة في كل مركز تسجيل في المحافظات (15) الخمس عشرة المشمولة بالانتخابات المحلية والبالغ عددها (906) مراكز ؛ وذلك للتأكد من نظام التحقق والعد والفرز والتحديثات الخاصة به، ويكون العمل من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ( UNAMI ) ) والفريق الدولي للنظم الانتخابية (IFES)".

وفي الجانب الفني ومع انتهاء مدة تحديث سجل الناخبين التي انطلقت في 9 تموز الماضي واستمرت لغاية 12 آب 2023 في (1079) مركز تسجيل المنتشرة في عموم محافظات العراق وأقضيتها ونواحيها، بلغ عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم البايومترية (871502) ناخبًا للتصويت العام و(1.729) للتصويت الخاص.