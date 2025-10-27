المفوضية العراقية ترفض اعتماد منظمة سورية كـ"مراقب انتخابي" وتلغي ترشيح 5 أسماء

شفق نيوز- بغداد

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاثنين، رفض اعتماد (منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف) كـ"مراقب انتخابي" دولي، إلى جانب إلغاء ترشيح خمسة أسماء من الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وبحسب قرارت مجلس المفوضين تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه فقد "قرر المجلس عدم الموافقة على اعتماد (منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف) كمراقبين دوليين في الانتخابات"، فيما لم يوضح القرار سبب الرفض.

وجاء في القرارات أيضاً، إلغاء المصادقة على المرشحين علي شايع سعيد جابر، وإبراهيم حبيب خبط علي، لمخالفتهما حسين السيرة والسلوك من قانون الانتخابات، وكذلك إلغاء المصادقة على المرشحة ليلى كريم حمادي بكر لمخالفتها قانون الانتخابات (تزوير وثيقة دراسية).

كما قرر مجلس المفوضين إلغاء المصادقة على المرشحين إياد محمود حاجم سلطان التميمي ومحمد عطية شدهان عطيوي لمخالفتهما قانون الانتخابات.

وتضمنت القرارات أيضاً فرض غرامة مليوني دينار على 14 مرشحاً لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية.