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المعهد القضائي يعلن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2021 /2022

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-01T05:00:04+0000
المعهد القضائي يعلن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2021 /2022

شفق نيوز/ أعلن المعهد القضائي، يوم الاثنين، عن فتح باب التقديم للدورة (44) للعام الدراسي 2021 /2022.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بناءً على ما جاء بجلسة المعهد القضائي في الجلسة الاولى لعام 2021 تقرر فتح باب التقديم الى المعهد القضائي للدورة (44) للعام الدراسي 2021/2022 من تاريخ 1 / 2 / 2021 ولغاية 17 /3 /2021.

ولفت إلى أن "التقديم سيكون من خلال الدخول الى موقع مجلس القضاء الأعلى لملىء استمارة التقديم وسحبها ومن ثم مراجعة المعهد القضائي وفق شروط التقديم المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976".

وأضاف البيان أنه "على المتقدمين مراجعة المعهد خلال فترة التقديم المشار إليها لإكمال إجراءات تقديمه ودفع الرسم القانوني وبخلاف ذلك يسقط حقه في التقديم والاعتراض".

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