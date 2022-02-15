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"المعمم" المثير للجدل علي الشريفي يستجير بالصدر من سرايا السلام: هددوني وطعنوا شقيقي

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-15T20:59:21+0000
"المعمم" المثير للجدل علي الشريفي يستجير بالصدر من سرايا السلام: هددوني وطعنوا شقيقي

شفق نيوز/ كشف رجل الدين المثير للجدل، علي الشريفي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تلقيه تهديداً وتعرض شقيقه لطعنات بالسلاح الأبيض من قبل أشخاص يدعون الانتماء لسرايا السلام التابعة للتيار الصدري.

وقال الشريفي في مقطع فيديو، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مجموعة يدعون الانتماء لسرايا السلام يقودهم شخص يدعى محمد جاسم جباري يسكن في قطاع 17 في سوق الحي بمدينة الصدر شرقي بغداد، داهموا منزلي وطعنوا شقيقي بسكين وأطلقوا إطلاقات نارية".

وأضاف أن "المفارز الأمنية توجهت إلى منزلي للتحقيق بالحادثة، وأنا لا أتهم سرايا السلام، لكن أناشد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومكتبه في مدينة الصدر التحقيق بالموضوع".

يشار إلى أن رجل الدين علي الشريفي من الشخصيات المثيرة للجدل لكونه يخرج عن أدبيات الحوزة العلمية في النجف، حيث ينظم الشعر الغزلي ويخرج في برامج تلفزيونية عادة ما ترى الحوزة العلمية ان هذه البرامج لا تتناسب مع ظهور طلبة الحوزة ورجال الدين فيها.

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