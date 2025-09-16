المعتصمون أمام شركة نفط البصرة يلوحون بالتصعيد ويحذرون من التبعات (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

حذر متظاهرو الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميون المعتصمون أمام شركة نفط البصرة أقصى جنوب العراق، يوم الثلاثاء، من نقل التظاهرات إلى موقع البرجسية النفطي حال عدم تنفيذ مطالبهم خلال هذا الأسبوع.

وقال ممثل التظاهرة حسن الشاوي لوكالة شفق نيوز، إنه "في حال لم تُنفَّذ مطالبنا خلال الأسبوع الحالي، سنضطر إلى نقل التظاهرات إلى موقع البرجسية النفطي يوم الأحد المقبل، وإغلاق بوابة بير 20 بشكل تام، بالإضافة إلى إغلاق بوابة المربد بالكامل".

وأضاف الشاوي، أن "هذا التصعيد سيكون سلمياً ومنظماً بالكامل، ويأتي كرد طبيعي على سياسة الإهمال والتجاهل التي تتعامل بها الجهات المعنية، وخصوصاً وزارة النفط، مع مطالبنا المتكررة منذ أشهر".

وبين، أن "المتظاهرين يحملون وزارة النفط والجهات ذات العلاقة كامل المسؤولية عن أي تبعات قد تنشأ، بما في ذلك سقوط أي دماء أو اعتداء على المتظاهرين، ولن نتراجع عن حقنا في المطالبة بتنفيذ المطالب المشروعة".