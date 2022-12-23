"المطر وعطلة الجمعة" لم تمنع عقود التعليم من التظاهر وممثلهم يخاطب السوداني عبر شفق نيوز

شفق نيوز / تظاهر العشرات من عقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أمام مقار جامعاتهم في بغداد، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، وفيما بينوا أن أقرانهم يعتصمون أيضاً في اضراب مستمر، أكد ممثل الاعتصامات أن يوم الاثنين المقبل سيشهد تظاهرة "كبيرة" أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة بحقوق أصحاب العقود.

وقال متظاهرون من عقود وزارة التعليم العالي لوكالة شفق نيوز إن "اعتصاماتهم، استمرت لليوم الرابع على التوالي أمام بوابات الجامعات في جميع محافظات العراق رغم الأمطار، وعطلة الجمعة، للمطالبة بالتثبيت دون قيد أو شرط."

وأضاف المتظاهرون انهم "ومنذ أكثر من شهر يتظاهرون وبدأوا اعتصامات مستمرة واضراباً عن الدوام"، مبينين أن "خدمة كل فرد منهم تتجاوز خمسة سنوات، وفيهم من وصلت خدمته إلى أكثر من 10 أعوام من دون تثبيت".

من جهته وجه ممثل عقود التعليم العالي عباس العزاوي نداءً عبر وكالة شفق نيوز الى كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بـ"انصاف أبنائهم من عقود وزارة التعليم العالي والقرار (315) فمطلبنا واضح وهو التثبيت على الملاك الدائم اسوة بعقود وزارة الكهرباء"

وأضاف العزاوي أننا" ومنذ شهر ننظم مسيرات واحتجاجات في بغداد والإضراب عن الدوام مستمر في جميع الجامعات العراقية"، مبينا أن "المحتجين خرجوا اليوم أيضا رغم أنه جمعة وتحت الامطار والظروف المناخية الصعبة جلسوا في الشوارع مع أسرهم على أمل التثبيت في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء".

وخاطب العزاوي رئيس الوزراء بالقول "الى متى يستمر التسويف والمماطلة بتثبيتنا، ولماذا لا تشاهدون مظلوميتنا، فحقوق 22 الف من عقود الوزارة ستنتهي مع انتهاء هذا العام".

واكد ممثل عقود التعليم العالي أن "الاعتصام مستمر لحين تحقيق المطالب حتى في أيام العطل، ويوم الاثنين المقبل ستكون لنا وقفة أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة بالتثبيت في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.