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المطالبة بالكشف عن أسباب إيقاف أجهزة صرف رواتب المتقاعدين العراقيين في تركيا

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-02T07:49:31+0000
المطالبة بالكشف عن أسباب إيقاف أجهزة صرف رواتب المتقاعدين العراقيين في تركيا

شفق نيوز/ طالبت النائبة عالية نصيف، يوم الأربعاء، وزير المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية بالتدخل العاجل لمعرفة أسباب توقف أجهزة صرف رواتب المتقاعدين العراقيين في تركيا.

وقالت في بيان اليوم :" ان آلاف المتقاعدين العراقيين في تركيا لم يتسلموا رواتبهم لغاية لحظة نشر هذا البيان، بسبب توقف أجهزة صرف الرواتب في جميع الولايات التركية ".

وتساءلت :" هل تم إيقاف الأجهزة من الجانب العراقي لأسباب معينة؟ وما هي تلك الأسباب؟ أم ان الإيقاف حصل بتدخل تركي لإجبار المتقاعد العراقي على سحب راتبه من ماكنة الصراف الآلي (ATM) التي تستقطع عمولة كبيرة من الراتب؟! ".

وشددت نصيف على " ضرورة قيام وزير المالية ورئيس هيئة التقاعد بالبحث في حيثيات القضية وحلّها بأسرع وقت ممكن نظراً لوجود أعداد كبيرة من المتقاعدين الذين يعتمدون على رواتبهم في المعيشة وتسديد الإيجارات والفواتير الشهرية ".

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