المطارات العراقية تمنع المسافرين من حمل "باور بنك" يتجاوز الـ100 واط

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة في إدارة المطارات والملاحة الجوية، يوم الاثنين، المعايير الخاصة بالشاحن المحمول (الباور بانك) للمسافرين وفقا لتعليمات سلطة الطيران المدني العراقي.

وقالت الشركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وفقا لهذه المعايير يجب ان يعلن المسافر عن حمله للشاحن المحمول ومعرفة حجم بطاريته من خلال الملصق الخاص به، وأن لا يتجاوز سعة البطارية (100 واط / ساعة)، وفي حال تجاوز هذا الحد يستلزم الحصول على إذن خاص من شركة الطيران".

وأوضحت الشركة انه "بإمكان المسافر ان يحمل بطاريتين من هذا النوع فيما ويجب أن تحمل البطارية في حقيبة اليد فقط ولا يسمح بحملها مع الأمتعة، على أن تلتزم جميع شركات الطيران بهذه المعايير لسلامة الجميع".