المطارات العراقية ترفع جاهزيتها.. تفويج الحجاج بـ5 إلى 6 رحلات يوميا

شفق نيوز/ أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة النقل العراقية ميثم الصافي، يوم الخميس، أن تفويج الحجاج العراقيين لهذا العام سيتم عبر خمس إلى ست رحلات يومياً من جميع المطارات العراقية.

وقال الصافي، لوكالة شفق نيوز، أن أول رحلة للخطوط الجوية العراقية انطلقت مساء اليوم، مشيراً إلى أن الشركة مستعدة بشكل كامل لتفويج جميع الحجاج.

وأضاف أن الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل قامت بتهيئة وتجهيز أسطولها الخاص لتفويج ونقل الحجاج، مبيناً أن عمليات النقل ستبدأ من يوم 13 وحتى يوم 20 من الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بمواعيد انطلاق باصات الشركة العامة لنقل المسافرين، أوضح الصافي أن الوزارة تلتزم بالتوقيتات الزمنية المحددة، مؤكداً أن جميع المطارات العراقية والأجواء مهيأة بشكل كامل.

وشدد على أن تفويج الحجاج سيتم وفق آلية وتنسيق عالٍ مع هيئة الحج والعمرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير مطار النجف الدولي حيدر الميالي،عبر وكالة شفق نيوز، انطلاق أولى رحلات الحجاج العراقيين باتجاه الديار المقدسة، لأداء مناسك الحج.