المصرف الزراعي في نينوى يعلن عن قروض مدعومة للفلاحين

شفق نيوز/ أعلن المصرف الزراعي في محافظة نينوى، يوم الخميس، عن اطلاق قروض مدعومة للفلاحين وبشروط ميسرة أكثر من السابق.

وقالت مديرة المصرف الزراعي في نينوى ضفاف وليد لوكالة شفق نيوز، إن "المصرف الزراعي يقدم القروض لكل القطاعات في نينوى ولكنها تخص بالشكل الأكبر القطاع الزراعي".

وأضافت، أن "القروض الخاصة بالقطاع الزراعي تكون مدعومة من الدولة بخصوص الفوائد، فتكون الفائدة فيها تناقصية"، فيما أشارت إلى أن القروض تمنح بشروط ميسرة وأكثر سهولة من السابق".

ودعت مديرة المصرف الزراعي في نينوى نواب المحافظة ومسؤوليها والحكومة المحلية ومجلس المحافظة إلى التحرك من أجل إغلاق ملف القروض الزراعية السابقة للمزارعين في نينوى وخاصة التي سبقت فترة احتلال داعش عام 2014.

وأوضحت أن الفلاحين الذين تلقوا القروض الزراعية القديمة عجزوا عن تسديدها بسبب سيطرة داعش وسرقة الآليات الخاصة بهم، مبينة أنهم بحاجة إلى دعم المسؤولين بقوة من أجل إنهاء هذا الملف.