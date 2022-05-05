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"المصائب لا تأتي فرادى".. العواصف "تدمر" مدرسة كرفانية في سنجار وتخرجها عن الخدمة (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-05T11:33:10+0000
"المصائب لا تأتي فرادى".. العواصف "تدمر" مدرسة كرفانية في سنجار وتخرجها عن الخدمة (صور)

شفق نيوز / تسببت العواصف الترابية التي ضربت البلاد منذ يوم أمس وحتى اليوم الخميس، بإخراج مدرسة كرفانية عن الخدمة في قضاء سنجار، شمال غرب الموصل.

وقال مراسل شفق نيوز إن "العاصفة الترابية التي ضربت اجزاء واسعة من البلاد ومنها محافظة نينوى، تسببت، ليلة أمس، بتهديم أركان مدرسة عياشات كرفانية الواقعة في قرية عياشات في قضاء سنجار، وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل".

وأضاف المراسل أن المدرسة يدرس فيها نحو 150 طالباً، فيما ناشد سكان القرية عبر شفق نيوز مديرية تربية نينوى بـ"إعادة تأهيل المدرسة مرة اخرى قبيل الامتحانات إذ لا يوجد مكان صالح لجلوس الطلبة".

ويشهد قضاء سنجار أوضاعا امنية صعبة بعد مواجهات بين قوات من الجيش العراقي وعناصر موالين لحزب العمال في القضاء، ما تسبب بموجة نزوح كبيرة للسكان.

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