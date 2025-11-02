المصارف الحكومية العراقية تباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني

شفق نيوز - بغداد

صرّح مصدر في وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، بأن المصارف الحكومية باشرت بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين عن طريق المصارف الحكومية بعد أن تم تمويل الرصيد المالي من قبل الجهات المعنية".

في غضون ذلك أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني وبشكل تدريجي.

ودعت الهيئة في بيان اليوم، المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الإلكتروني في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم.