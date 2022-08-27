المصادقة على التصميم الأساسي لمدينة أور الجديدة ومسرح جديد بالانتظار

شفق نيوز / أعلنت محافظة ذي قار، اليوم السبت، المصادقة على التصميم الأساس لمدينة أور السياحية الجديدة، فيما كشفت عن قرب بناء مسرح و مركز الثقافي بالمدينة.

وقالت محافظة ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المحافظ محمد هادي الغزي صادق، اليوم، على التصميم الأساسي النهائي لمدينة أور السياحية الجديدة"، كاشفاً في الوقت نفسه عن "قرب الشروع ببناء المشيدات على ارض المشروع".

ونقل البيان عن الغزي قوله إنه "صادق على التصميم بعد دراسته ومناقشته مع معاونه لشؤون التخطيط والكادر الاستشاري في المحافظ، وأن العمل ماضٍ بمشاريع البنى التحتية للمدينة".

واكد الغزي أن "الشركات المنفذة ستشرع هذا العام ببناء المشيدات على الارض وانها ستبدأ بمشروع بناء المسرح والمركز الثقافي في المدينة السياحية".

وكانت مفتشية آثار محافظة ذي قار كشفت، في 10 ايلول 2021، عن تلقي مدينة أور الاثرية دعما كبيرا هو الأول من نوعه منذ تأسيس الدولة العراقية قبل قرن من الآن، عبر تخصيص 19 مليار دينار عراقي لإنشاء المدينة الإبراهيمية القريبة من مدينة أور، والتي تضم عددا من المرافق العامة، فيما سيتم فتح باب الاستثمار فيها بوقت لاحق لتكون واجهة سياحية قريبة من أور الاثرية".

واكتسبت مدينة أور الأثرية اهمية مضاعفة بعد زيارة بابا الفاتيكان إليها والصلاة فيها والإعلان عن رحلات حج مسيحية من مختلف أنحاء العالم إلى المدينة الأثرية والتي تتمتع بطابع ديني أيضاً.