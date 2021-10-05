"المصابون بالشلل".. مجلس الوزراء يقرر تحمل تكاليف "جرحى تشرين" خارج العراق

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، تحمل تكاليف جرحى تظاهرات تشرين المصابين بالشلل الذين يتلقون العلاج خارج العراق.

أعلن ذلك المتحدث باسم المجلس حسن ناظم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز.

وقال ناظم، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى اليوم عدداً من الشباب الذين أصيبوا بالشلل الكلي والنصفي في تظاهرات تشرين"، مبينا أن "مجلس الوزراء قرر تحمل تكاليف العلاج خارج العراق للمصابين بالشلل في تظاهرات تشرين".

واوضح الحكومة أوفت بوعدها لإنجاز الانتخابات في يوم الأحد المقبل"، مضيفا أن "هناك بيئة صالحة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة".

وتابع أن "الأحد المقبل لحظة تاريخية للعراقيين"، مشيرا إلى أن "هناك وعياً بين الناس بأن التغيير السياسي نحو الأفضل يكون عن طريق الانتخابات".