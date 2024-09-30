"المشاكل العائلية" تدفع شابا لإحراق نفسه وامرأة إلى ابتلاع كمية كبيرة من الحبوب

شفق نيوز/ سجلت الجهات الامنية يوم الاثنين، محاولتي انتحار لشاب وامراة في العاصمة بغداد.

وابلغ مصدر طبي وكالة شفق نيوز؛ أن شاباً تولد 2008 اقدم على حرق نفسه مستخدما مادة النفط بدافع الانتحار.

وأضاف المصدر؛ أن المحاولة اسفرت عن اصابته بنسبة حروق 90%،

وحسب المعلومات انه يعاني من حالة نفسية بسبب المشاكل.

وإلى الجنوب من العاصمة؛ وصلت أمرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة نتيجة تناولها كمية من الحبوب بدافع الانتحار داخل منزلها ضمن قضاء المحمودية.