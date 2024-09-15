المسيحيون ينددون بقرار تجريدهم منصب محلي في كركوك ويطالبون بإعادة النظر فيه

شفق نيوز/ أعربت الحركة الديمقراطية الآشورية في كركوك، يوم الأحد، عن استغرابها من صدور أوامر جديدة تجرد المكون المسيحي من منصب معاون المحافظ للشؤون الادارية ضمن تشكيلة الحكومة المحلية الجديدة.

واستنكرت الحركة في بيان اليوم، القرار، داعية حكومة كركوك المحلية وعلى راسها السيد ريبوار طه محافظ كركوك، باعادة النظر بهذا القرار المجحف وانصاف شعبنا ورفع الظلم الذي وقع عليه.

وحذرت من أنه "في ظل واقع محافظة كركوك الحساس فإن التهميش والاقصاء أي مكون سيلقي بظلاله على مبدأ التعايش السلمي وتمثيل جميع المكونات في العملية السياسية".

وتابع البيان "إننا في الحركة الديمقراطية الاشورية نرى أن ما حصل هو تهميش متعمد مما يهدد التعايش والمساواة والسلم المجتمعي في المحافظة".

وكان محافظ كركوك ريبوار طه قد اصدر قرارا بتعيين خمسة معاونين ثلاثة منهم من المكون العربي، ومعاونة من الكورد، ومعاون من التركمان من دون منح المسيحيين أي منصب من تلك المناصب.