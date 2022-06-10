"المسناية المتلوثة" ملاذ الشباب البغدادي (صور)

شفق نيوز / مع ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي، بات نهر دجلة ملاذاً للشباب البغدادي، للسباحة فيه، رغم ما يمر به النهر من أزمة تلوث وانخفاض مناسيبه.

في منطقة الأعظمية وبالتحديد (المسناية)، رصدت عدسة وكالة شفق نيوز، كيف يستغلها عشرات الشباب من مختلف مناطق بغداد، للسباحة بنهر دجلة.

وتعود أسباب إقبال هؤلاء الشباب إلى السباحة في نهر دجلة، إلى ارتفاع درجات الحرارة، ووصولها إلى نصف درجة الغليان، في أوقات الظهيرة، ولتزامنها مع انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

وكثيراً ما تحذر الشرطة النهرية والجهات المعنية، الشباب من السباحة في مياه النهر، نظراً لحدوث حالات غرق كثيرة، الأمر الذي ينذر بتصاعد هذه الحالات خلال فصل صيف لاهب، لا يجد فيه الشباب بديلاً عن السباحة في نهر دجلة.