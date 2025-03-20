المسلمون الشيعة يحيون "ليلة جرح الإمام" جنوبي مدينة بابل (صور)

شفق نيوز/ بدأت مراسم إحياء الذكرى السنوية لاغتيال رابع خلفاء المسلمين، علي بن أبي طالب، في ساعات مبكرة من فجر اليوم الخميس، في مناطق متفرقة من العراق ضمن طقوس معتادة منذ مئات السنين.

عدسة وكالة شفق نيوز رافقت جانباً من هذه الطقوس في مدينة القاسم جنوبي محافظة بابل، حيث أحيت جموع المؤمنين الشيعة ذكرى "جرح الإمام علي" فجر اليوم في مرقد الإمام القاسم بن موسى الكاظم، الذي ينحدر من سلالة الإمام علي.

وتضمنت المراسم إقامة مجلس عزاء إلى جانب "الركضة"، وهي تقاليد دأب المسلمون الشيعة في المواظبة عليها منذ مئات ليلة التاسع عشر من رمضان كل عام.

في التاسع عشر من شهر رمضان عام 40 هـ (661 م)، تعرض الخليفة الرابع للمسلمين، الإمام علي بن أبي طالب، لاعتداء بسيف على رأسه أثناء أدائه صلاة الفجر، مما أدى إلى وفاته بعد يومين في 21 رمضان.

ونُفذ الهجوم على يد عبد الرحمن بن ملجم، الذي كان منتمياً لفرقة “الخوارج”، وهي جماعة ظهرت خلال العقد الرابع من التاريخ الهجري الإسلامي