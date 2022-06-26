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المستشفيات العراقية تستقبل أكثر من 2250 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-26T10:24:41+0000
المستشفيات العراقية تستقبل أكثر من 2250 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، أن المستشفيات استقبلت المئات من حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد يوم أمس.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات استقبلت أكثر من ٢٢٥٠ حالة اختناق مختلفة الشدة، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخرج أكثرهم بحالة صحية أفضل".

واجتاحت عاصفة ترابية كثيفة يوم أمس السبت جميع المناطق العراقية وأدت الى حجب الرؤية الى مستويات متدنية، وذلك ضمن سلسلة عواصف ترابية وغبارية مختلفة الشدة شهدها العراق خلال العام الحالي.

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