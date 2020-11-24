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المستشفى البيطري في ديالى يشن حملة لمحاربة 3 أمراض فتاكة

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-24T09:58:31+0000
المستشفى البيطري في ديالى يشن حملة لمحاربة 3 أمراض فتاكة

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء انطلاق حملة وقائية شاملة لتلقيح الأبقار والجاموس والأغنام والماعز من 3 أمراض فتاكة في عموم الوحدات الادارية.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمود الشمري لوكالة شفق نيوز؛ إن "الحملة انطلقت اليوم وتستمر لمدة شهر وتشمل تلقيح 685 رأس من الأغنام والماعز وصغارها ضد مرض الحمى القلاعية، وأكثر من 41 ألف رأس من الأبقار والجاموس ضد أمراض الحمى النزفية والجمرة العرضية"، مبيناً أن الأبقار المشمولة بالتلقيح هي التي تعيش في حظائر او اماكن مشتركة مع الجاموس.

واشار الشمري الى تشكيل 37 فرقة جوالة من 30 مستوصف بيطري في جميع أنحاء المحافظة، لإنجاز حملة التلقيح المجانية بعد تأمين الكميات اللازمة من اللقاحات وتأمين وسائل الوقاية والحماية للأطباء البيطريين وكوادر البيطرة المنفذين للحملة الى جانب توفير جميع المستلزمات الضرورية الاخرى.

وأكد مدير المستشفى البيطري؛ ان الاحصائيات المشمولة بالتلقيح المجاني ضمن الخطة المقررة مسبقاً، وان الاحصائيات النهائية ستعلن بعد انتهاء الحملة، لافتا الى ان كوادر البيطرة حريصة على تنفيذ الحملة بجميع مضامينها إلى أبعد بقعة في المحافظة وبدون استثناء لتحصين الثروة الحيوانية لتفادي تفشي الأوبئة الفتاكة.

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