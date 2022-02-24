المرور يعلن اهم الشوارع التي تم غلقها في بغداد بالتزامن مع زيارة الامام الكاظم

شفق نيوز/ حدد مديرية المرور العامة يوم الخميس أهم الشوارع التي تم غلقها بالتزامن مع احياء مراسم الزيارة المليونية بمناسبة وفاة الامام موسى بن جعفر الكاظم.

وقالت المديرية في بيان اليوم إنه نظرا لكثافة توافد الزائرين لمرقد الإمام موسى بن جعفر لأداء الزيارة الرجبية وحفاظا على انسيابة الخطة الامنية والخدمية للزيارة ادناه اهم الشوارع التي تم غلقها لاسباب تنظيمية في جانبي الكرخ و الرصافة:

جانب الكرخ

١) ساحة شهداء البياع باتجاه تقاطع البياع ومجسر القادسية كذلك باتجاه ساحة النسور ٠

٢) تقاطع دمشق وشارع مطار المثنى باتجاه ساحة عدن و من ثم الى الكاظمية المقدسة ٠

٣) شارع ٩ نيسان حي العامل باتجاه مجسر حي العامل باتجاه نفق الشرطة و شارع الربيع باتجاه ساحة عدن ٠

٤) مجسر الصرافية باتجاه تقاطع براثا و شارع براثا باتجاه ساحة عبد المحسن الكاظمي الى مدينة الكاظمية المقدسة ٠

جانب الرصافة

١) تحويل الطريق القادم من محافظة واسط (سيطرة اللج) باتجاه مركز المدينة و قضاء المدائن متوجها الى ساحة سلمان باك ٠

٢) قطع الطريق من تقاطع بدالة العلوية في الكرادة باتجاه ساحة كهرمانة و ساحة الفردوس باتجاه شارع فلسطين و نفق التحرير باتجاه ساحة الخلاني ٠

٣) قطع الطريق من مجسر الابتسام و المؤدي الى ساحة بيروت و الى ساحة الموال ٠

٤) ساحة ٥٥ باتجاه ساحة مظفر باتجاه جسر المدينة ٠

٥) كسرة و عطش باتجاه ٨٣ مغلق ٠

٦) شارع الفلاح الاول باتجاه الموال ٠

٧) من حسينة الانصار باتجاه الموال ٠

٨) وفي حالة تزايد اعداد الزائرين في الايام المقبلة سيتم قطع الطريق من فلكة النصر مرورا بمناطق العبيدي و الكمالية و كذلك تقاطع المشتل البلديات باتجاه شارع فلسطين حيث يكون السير مركبات سايد و السايد الاخر للزائرين .

٩) قطع الطريق و لجانب واحد من جسر ديالى القديم الزعفرانية و طريق المعسكر ٠

١٠) شارع المثنى وتقاطع الزيوت باتجاه عقبة بن نافع و تقاطع البدالة ٠

مع العرض سوف يتم فتح الطريق حال نجاح الخطة الامنية والخدمية المرسومة على أن لا تؤثر على حركة الزائرين ٠

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى مئات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة).