المرور يبدأ تشغيله التجريبي لمنظومة الاشارات الذكية في بغداد غداً الاحد

أعلنت مديرية المرور العامة، يوم السبت، أنه سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإشارات الذكية في محافظة بغداد اعتبارا من يوم غد الأحد الثامن من شهر آذار/ مارس الجاري.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا التشغيل التجريبي للمنظومة يأتي ضمن المرحلة الاولى لمشروع المرور الذكي لمدينة بغداد، مؤكدة أن العمل سيكون تجريبيا دون تسجيل مخالفات.

ونشرت المديرية التقاطعات المشمولة بالتشغيل التجريبي كما هو وارد أدناه:

تقاطع الاجراس.

تقاطع السينما البيضاء.

تقاطع الكهرباء ( البلديات ).

تقاطع السفارة.

تقاطع جسر المشتل الاول ( الدرويش ).

تقاطع جسر المشتل الثاني ( فلافل لبنان ).

تقاطع كسرة وعطش الثاني.

تقاطع 55.

تقاطع العورة.

تقاطع مرور البلديات.

تقاطع الأسواق المركزية ( الشعب ).

تقاطع الشركة (تقاطع المحكمة نزول جسر الربيعي ).

تقاطع عدن ( الشعب ).

تقاطع فلكة 83.

تقاطع الكيارة ( ام الكبر ).

ساحة الواثق.

تقاطع الفلاح الثالث.

تقاطع البنوك ( حي اور ).

تقاطع مجسر الشعب الاول ( صليخ ).

تقاطع النفط.