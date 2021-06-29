المرور عن ازدحامات بغداد: أمر اعتيادي عندما تتجول 3 ملايين سيارة بمدينة استيعابها 200 ألف فقط

شفق نيوز/ علق مدير العلاقات والاعلام في المرور العامة العميد حيدر كريم، يوم الثلاثاء، على الازدحامات الخانقة، التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال كريم لوكالة شفق نيوز، "لا يوجد لدينا أي قطوعات، وهذا الزخم المروري أمر اعتيادي، كون بغداد طاقتها الاستيعابية (200) الف سيارة، فكيف بها إذ تتجول ثلاثة ملايين سيارة بشوارع العاصمة؟

وبين ان "الازدحامات الخانقة، اليوم، هي ضمن الزخم المروري المعتاد عليه يومياً خصوصاً من الساعة 7 صباحاً والى ما بعد الساعة 10، فهو أمر طبيعي ولا يوجد أي ظرف خاص أو حالة طارئ، تسبب هذا الزخم".

وتقول مديرية المرور العامة إن العدد الأكبر من المركبات دخل العاصمة بغداد بعد عام 2003، وأن هذا الرقم أثر على انسيابية الطرقات وعلى وجه الخصوص في أوقات الذروة خلال الدوام الرسمي للموظفين والجامعات.

كما ترجع الازدحامات ايضاً إلى إلى عدم توسيع الطرقات أو تشييد جسور جديدة باستثناء القليل منها، وذلك منذ عام 2003.