المرور توضح ملابسات إضرام معاق النار بنفسه في كركوك

شفق نيوز/ أوضحت مديرية مرور محافظة كركوك، ملابسات إضرام معاق النار بنفسه وبسيارته في وقت سابق الجمعة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الحظر لا يقبل التهاون او الاستخفاف بمخالفته نظرا للتشديد البالغ الذي اقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (٥) لسنة ٢٠٢١ وخلية الازمة في كركوك ومديريتنا هي جزء منها ومناطة بها تنفيذ القانون بتفاصيله".

وأوضحت، "ما حدث ان المواطن كان قد خالف شروط الحظر الشامل بخروجه بمركبته...مما دعى مفرزة المرور الى سحب سنويته دون تغريمه وابلاغه بمراجعة المديرية يوم الأثنين".

وتابعت، "الا أن المفرزة المتواجدة تفاجيأت بعد مرور (٤٥) دقيقة بعودة المواطن وصب الوقود على مركبته واضرام النار بها اثناء وجود كادر اعلامي لتوثيق الحالة، الامر الذي ادى الى استدعاء مركبات الدفاع المدني واخماد الحريق ونقله للمستشفى للمعاينة والمعالجة".

وأشارت إلى أنه "بايعاز من قائد العمليات المشتركة تم تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة للوقوف على ملابسات الحادث والوصول الى نتائجه النهائية".

وقالت المديرية، "اننا وفي الوقت الذي نحرص به على تنفيذ القانون من اجل سلامة المواطنين، نهيب بهم ايضاً احترامه وادراك حجم الخطورة التي يشهدها البلد بسبب هذه الجائحة".

وكان مصدر في الشرطة المحلية قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن "شرطة المرور في كركوك استوقفت ظهر اليوم سائق عجلة أجرة خرق حظر التجوال بخروجه إلى الشارع وفرضت غرامة مالية عليه مقدارها 200 الف دينار عراقي، ما دفعه إلى إضرام النار بنفسه وسيارته".

ووفقاً للمصدر ذاته فإن ساقين اصطناعيتين للسائق قد احترقتا ليتضح فيما بعد أنه من ذوي الإحتياجات الخاصة، و تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو الآن يرقد تحت العناية المركزة.