المرور توضح أسباب ايقاف العمل بالمشروع الوطني

شفق نيوز/ أوضحت مديرية المرور العامة، أسباب قرار إيقاف العمل بالمشروع الوطني المتعلق بمنح اجازات السوق وتسجيل المركبات.

وقال مدير علاقات واعلام مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار مؤقت وخلال الايام المقبلة يعاد العمل به"، موضحا ان "قرار الإيقاف جاء لتقوية النظام وطاقته الاستيعابية لضمان عدم توقف المنظومة واستيعاب معاملات اكثر".

واضاف انه "سيتم تطوير النظام خلال الفترة القصيرة وسيكون النظام بطاقة استيعابية اكبر".

واوضح القيسي، "يوميا نكمل من 13 الى 14 الف معاملة في جميع محافظات العراق ما عدا اقليم كوردستان".