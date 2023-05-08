المرور توضح أسباب الزخم الحاصل بدوائر تسجيل المركبات وتوجه دعوة للمواطنين

شفق نيوز / أصدرت مديرية المرور العامة، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن الزخم الكبير الحاصل في دوائر تسجيل معاملات العجلات، فيما أشارت إلى زيادة ساعات العمل لساعات متأخرة من الليل، لإنجاز تلك المعاملات.

وقال مدير إعلام المرور، العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية تعمل على قدم وساق لإنجاز معاملات المواطنين، لكن هناك كثافة بعدد المراجعين إلى دوائر التسجيل، جراء التشديد على الدراجات النارية بأنواعها كافة، الأمر الذي تسبب بالزخم الحاصل مؤخراً على نظام تسجيل المركبات بشكل عام".

وأضاف القيسي، أن "هذا الزخم دفع مديرية المرور العامة، إلى تكثيف الدوام واعتبار الدوام في بعض المواقع من الساعة 8 صباحاً وحتى 11 ليلاً"، لافتاً إلى أن "بعض مواقع التسجيل، أصبح دوام موظفيها من الساعة 2 ظهراً، وحتى آخر مراجع يدخل إليها بعد منتصف الليل".

وتابع: "نلتمس من المواطنين تقسيم أوقات المراجعة إلى دوائر المرور، إذ أن هناك بعض الدوائر لا يوجد فيها أي زخم ليلاً"، داعياً جميع المراجعين، إلى الذهاب لتسجيل مركباتهم بأوقات متفاوتة أفضل إليهم من الزخم الحاصل نهاراً".