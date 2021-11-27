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المرور توضح بشأن "اللوحات الجديدة" وتوجه دعوة للمواطنين

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-27T20:56:21+0000
المرور توضح بشأن "اللوحات الجديدة" وتوجه دعوة للمواطنين

شفق نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة، يوم السبت، توضيحاً بشأن لوحات جديدة للعجلات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لوحظ خلال هذه الايام بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت لوحة خاصة بارقام المركبات وعرض نموذج رقم بغداد، حيث نود ان نوضح ان هذا المنشورات الخاصة بنماذج لوحات التسجيل غير صحيحة".

واوضحت ان "النموذج الجديد للوحات هو نموذج عالمي وفق الاتفاقات الدولية وحسب اتفاقية فيينا للسير، وستكون لوحات التسجيل ذات مواصفات فنية عالية الجودة وخاصة فيما يتعلق بالنواحي الامنية حيث نؤكد للجميع بانه لم تطبع اي لوحة من هذه اللوحات لحد الان وان كل ما يتداول من نماذج لوحات هي غير صحيحة وغير رسمية".

ودعت المديرية المواطنين الى "اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة لوزارة الداخلية والمصدر الرسمي لمديرية المرور العامة المتمثل بقسم العلاقات والإعلام".

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