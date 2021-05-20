المرور توجه بحجز العجلات ذات اللافتات الضوئية و الصافرات الغربية والمتعددة النغمات

شفق نيوز/ وجهت مديرية المرور العامة يوم الخميس بحجز العجلات ذات اللافتات الضوئية والصفارات والنغمات والمنبهات الغريبة لمدة خمسة أيام وفرض غرامة مالية على أصحابها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "يمنع منعاً باتاً نصب وتركيب اللافتات الضوئية وصافرات الطوارئ وجهاز التنبيه الهوائي المتعدد النغمات او المنبهات ذات الاصوات الغريبة على جميع المركبات".

واستثنت المديرية من احكام هذا البيان سيارات المواكب الرسمية وسيارات الأسعاف ودوريات مديريات المرور والنجدة والدفاع المدني ومركبات الطوارئ.

ووجهت بحجز المركبة عند مخالفة سائقها لأحكام هذا البيان لمدة خمسة أيام استناداً لأحكام المادة (٢٨) سادساً من قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ وتفرض غرامة بموجب المادة (٢٥) ثالثاً (ح) مقدارها خمسون الف دينار ومصادرة الاجهزة اعلاه.