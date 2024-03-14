المرور تنوه لقطع نفق حيوي في بغداد لمدة 30 يوماً

شفق نيوز/ نوهت مديرية المرور العامة، إلى قطع نفق حيوي في العاصمة بغداد بدءاً من مساء الخميس، ولمدة 30 يوماً.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نفق النسور باتجاه الحارثية سيتم قطعه اليوم الخميس ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً ولمدة 30 يوماً".

وأوضحت أن القطع يأتي لغرض "صب روافد مجسر النسور باتجاه شارع الزيتون المرحلة الأخيرة (مشروع مجسر وانفاق ساحة النسور)".

وأشارت المديرية، إلى "سلك (تحويلة) مؤقتة للسير من فوق النفق باتجاه ساحة النسور، والعودة من أعلى النفق باتجاه الحارثية"، لافتة إلى "وضع جسرين فوق النفق الجديد، للسير من ساحة النسور باتجاه اليرموك".