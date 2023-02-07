المرور تنوه لقطع جسر "مهم" في بغداد لخمسة ايام

شفق نيوز/ نوهت مديرية المرور العامة، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أحد جسور بغداد المهمة سيتم غلقه أمام حركة السير لمدة خمسة أيام.

وذكر بيان لاعلام المرور ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "سيتم قطع جسر خط السير لجسر (السنك) القادم من ساحة الخلاني باتجاه الكرخ (سايد واحد) ابتداء من الساعة العاشرة مساء اليوم ولمدة خمسة أيام لوجود أعمال صيانة من قبل كوادر أمانة بغداد".

ودعت المرور المواطنين الى سلك الطرق البديلة لتجنب الكثافات المرورية المتوقعة.