المرور تنوه بشأن "الهزة" وتُبرئ ساحتها من الطرق المتهالكة

شفق نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة، يوم السبت، تنويهاً بشأن تساؤلات عدد من المواطنين وأصحاب شركات السيارات، والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آليات فرض الضرائب، وإدخال نظام الهزة، مقابل طرق متهالكة.

وكان وكلاء شركات ومستوردي السيارات قد أعلنوا بوقت سابق عزمهم رفع شكوى إلى وزير الداخلية عثمان الغانمي بخصوص موضوع الفحص (الهزة) والذي أًدخل إلى الخدمة في موقعين خارج بغداد، وبينوا أن الطرق المؤدية الى تلك المواقع هي بحد ذاتها تسبب أعطال في المركبات كونها طُرق (متهالكة) وتحتاج الى صيانة.

وفي هذا الصدد، أوضحت المرور العامة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمل المديرية الأساسي هو تنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسة، إضافة إلى تنظيم عملية تسجيل المركبات بأنواعها كافة، فضلاً عن إصدار ومنح إجازات السياقة وفق القانون المروري رقم (٨) لسنة 2019، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المرتبط عملها مع المديرية وهي (أمانة بغداد - الطرق والجسور - وزارة النقل - محافظة بغداد)".

وأضافت أن "مديرية المرور ليست هي المسؤولة عن التبليط وإكساء وتأثيث الشوارع الداخلية والخارجية بل العلامات المرورية، والإشارات الضوئية، لأن هذا العمل من صميم عمل أمانة بغداد وبلديات المحافظات وإدارة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإسكان والإعمار، وهذا ليس تنصل من المسؤولية لكن هو توضيح للمواطن الكريم".

أما ما يخص رسوم جباية للطرق والجسور، فأشارت مديرية المرور العامة، إلى أن "هذه الأموال تجبى من قبل المرور، لكن تذهب إلى وزارة المالية (الخزينة العامة)، ووزارة المالية هي المسؤولة عن توزيع كافة الإيرادات التي تصلها من كافة الدوائر الحكومية".

وتابعت المديرية: "أما تطوير النظام المروري والعمل وفق التكنولوجيا والتطور والحداثة فهذا من شأن المرور، وجاري العمل على خطوات كثيرة ومنها أرشفة الغرامات التي كانت سابقا مبعثره إلكترونياً، وإصدار إجازة السياقة الدولية المعترف بها والمترجمة بعشر لغات، وإدخال نظام الفحص الإلكتروني أو ما يسمى الهزاز، إضافة إلى فتح 10 مواقع لحد الآن لتسجيل المركبات ونقل الملكية وإصدار إجازات السياقة لامتصاص الزخم في محافظة بغداد، وكذلك تنظيم حركة السير والمرور أثناء المناسبات الرسمية والأعياد والمناسبات الدينية".