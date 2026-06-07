المرور تنفي وجود تعاقد أو شراكة استثمارية بشأن معمل لوحات المركبات

شفق نيوز- بغداد

نفت مديرية المرور العامة، يوم الأحد، صحة معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن وجود تعاقد أو شراكة استثمارية تتعلق بمعمل لوحات المرور.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذه المعلومات "غير صحيحة إطلاقاً وعارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة"، مؤكدة وجود "تضليل للحقائق".

وأضافت أن أي مشروع أو عقد أو شراكة استثمارية تتبناها المديرية يتم الإعلان عنها بصورة رسمية وشفافة عبر منصاتها الإعلامية المعتمدة، وبعد استكمال جميع الموافقات القانونية والإدارية والأصولية ذات العلاقة.

ودعت المديرية إلى توخي الدقة في تداول الأخبار والمعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة التي "تستقطع وتجزئ المخاطبات الإدارية لتشويه الحقائق".

وأكدت أن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بعملها هو البيانات والمنشورات الصادرة عبر قنواتها الإعلامية المعتمدة.