المرور تمنع "تحوير وتحديث" العجلات وتهدد المخالفين بـ"المحاكم"

شفق نيوز – بغداد

قررت مديرية المرور العامة الاتحادية، يوم السبت، منع أي تحوير على العجلات أو هيكلها أو لونها، إلا بعد الحصول على موافقة المديرية، مهددة بإجراءات رادعة للمخالفين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة 74 ثانيا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، وعملاً باحكام المادة 15 من قانون المرور التي منعت أجراء اية تحوير او تغير على المركبة أو على هيكلها او شاصيها أو لونها الا بعد الحصول على موافقة ضابط التسجيل المختص، بعد اخضاعها الى الفحص الفني للتحقق من مطابقتها للاصول الفنية وشروط المتانة والامان ومن أجل الحفاظ على ارواح وممتلكات مستعملي الطريق، والاسهام في تحقيق التكامل من الناحية الأمنية والفنية"ز

وأضافت "يمنع منعاً باتاً أجراء اية تحوير أو تغير على المركبة او على هيكلها او شاصيها او لونها، أو التلاعب في شكل المركبة الخارجي ( التحديث الذي ينتج عنه عدم تطابق شكل المركبة مع سنة صنعها أو مواصفاتها الاصلية، ويعاقب المخالف لاحكام هذا البيان بغرامة مالية مقدارها مائة الف دينار ويتم احالة المركبة وسائقها الى المحاكم المختصة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، لإرتكابه فعلاً مخالفاً للقانون ينتج عنه ارباك في متابعة مرتكبي الجرائم".