مديرية المرور تزف نبأ ساراً لسكنة نينوى بشأن إجازة السياقة

شفق نيوز/ قررت مديرية المرور العامة يوم الأربعاء منح المواطنين من سكنة محافظة نينوى الحرية في إصدار إجازة السياقة في أي موقع إصدار سواء في بغداد والمحافظات الأخرى للمديرية.

وعزت المديرية سبب اتخاذها هذا القرار في بيان اليوم "لتخفيف الزخم الحاصل على مديرية مرور محافظة نينوى في إصدار إجازات السياقة بالإضافة إلى تمكين المواطن من سكنة المحافظة ذاتها من الحصول عليها بكل سهولة في أي محافظة يرغب بإصدارها من توابع مديريتنا من مديريات مرور المحافظات ماعدا مديريات المرور التابعة لإقليم کوردستان وفق الضوابط والتعليمات كونها تعد وثيقة رسمية تصدر من مديرية المرور العامة استنادا لإحكام المادة (1/ ثالث والعشرون) من قانون المرور رقم (۸)لسنة ۲۰۱۹

ووجهت المديرية بان يبقى الحجز الالكتروني للمواطنين الراغبين في اصدار اجازات السياقة من مديرية مرور نینوی فقط لامور تنظيمية، مشيرة إلى تنفيذ هذا البيان من تاريخ إصداره .