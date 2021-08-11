سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مديرية المرور تزف نبأ ساراً لسكنة نينوى بشأن إجازة السياقة

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-11T12:28:44+0000
مديرية المرور تزف نبأ ساراً لسكنة نينوى بشأن إجازة السياقة

شفق نيوز/ قررت مديرية المرور العامة يوم الأربعاء منح المواطنين من سكنة محافظة نينوى الحرية في إصدار إجازة السياقة في أي موقع إصدار سواء في بغداد والمحافظات الأخرى للمديرية.

وعزت المديرية سبب اتخاذها هذا القرار في بيان اليوم "لتخفيف الزخم الحاصل على مديرية مرور محافظة نينوى في إصدار إجازات السياقة بالإضافة إلى تمكين المواطن من سكنة المحافظة ذاتها من الحصول عليها بكل سهولة في أي محافظة يرغب بإصدارها من توابع مديريتنا من مديريات مرور المحافظات ماعدا مديريات المرور التابعة لإقليم کوردستان وفق الضوابط والتعليمات كونها تعد وثيقة رسمية تصدر من مديرية المرور العامة استنادا لإحكام المادة (1/ ثالث والعشرون) من قانون المرور رقم (۸)لسنة ۲۰۱۹

ووجهت المديرية بان يبقى الحجز الالكتروني للمواطنين الراغبين في اصدار اجازات السياقة من مديرية مرور نینوی فقط لامور تنظيمية، مشيرة إلى تنفيذ هذا البيان من تاريخ إصداره .

related

بريطانيا تسهم بإعادة ثورين مجنحين الى العراق

Date: 2019-10-24 18:05:00
بريطانيا تسهم بإعادة ثورين مجنحين الى العراق

نينوى.. الصدفة تقود لإنقاذ رضيع متروك قبل أن تنهشه الكلاب

Date: 2021-04-30 15:35:44
نينوى.. الصدفة تقود لإنقاذ رضيع متروك قبل أن تنهشه الكلاب

قطع تام للانترنت في محافظة عراقية

Date: 2020-06-17 18:48:41
قطع تام للانترنت في محافظة عراقية

وفاة أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في نينوى وتسجيل عشرات الحالات منها

Date: 2021-03-05 13:45:53
وفاة أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في نينوى وتسجيل عشرات الحالات منها

بقيمة 6 مليارات دينار.. إيقاف تجهيز آلاف الأطنان من السمنت المدعوم في نينوى

Date: 2021-08-02 16:24:47
بقيمة 6 مليارات دينار.. إيقاف تجهيز آلاف الأطنان من السمنت المدعوم في نينوى

نينوى تكشف نتائج فحوصات عشرات المشتبه بإصابتهم بكورونا

Date: 2020-03-03 22:36:42
نينوى تكشف نتائج فحوصات عشرات المشتبه بإصابتهم بكورونا

الكشف عن إحصائية بالمشاريع الكبيرة لصندوق إعمار نينوى

Date: 2021-05-24 11:08:33
الكشف عن إحصائية بالمشاريع الكبيرة لصندوق إعمار نينوى

محافظة عراقية تستعد لاستقبال موجة ثانية من كورونا

Date: 2020-10-14 07:36:48
محافظة عراقية تستعد لاستقبال موجة ثانية من كورونا