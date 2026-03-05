المرور تلزم الشاحنات بوضع أشرطة فسفورية وتفرض غرامة على المخالفين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الخميس، إلزام أصحاب مركبات الحمل التي تزيد حمولتها على طنين بوضع أشرطة فسفورية عاكسة على خلف وجوانب المركبة، وذلك بهدف تعزيز سلامة مستخدمي الطرق.

وذكرت المديرية في بيان حمل الرقم (4) لسنة 2026، ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء "بناءً على موافقة وزير الداخلية واستناداً إلى الصلاحية المخولة بموجب أحكام المادة (47/ثانياً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، ومن أجل الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق".

وأوضح البيان أن على أصحاب مركبات الحمل التي تزيد حمولتها على (2) طن وضع "أشرطة فسفورية خلف المركبة وعلى جانبيها" لتنبيه مستخدمي الطريق إليها ليلاً.

وأشار إلى أن من يخالف أحكام هذا البيان سيُعاقب بغرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف دينار، استناداً إلى أحكام المادة (25/ثانياً/أ) من قانون المرور النافذ.

وبين أن تنفيذ هذا البيان يبدأ اعتباراً من تاريخ 1 نيسان 2026.