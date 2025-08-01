المرور تكشف عن خطة زيارة الأربعين وتؤكد: الحوادث تراجعت للنصف

شفق نيوز- بغداد

أكدت مديرية المرور العامة العراقية، يوم الجمعة، أن خطة زيارة الأربعين تتصف بالمرونة ولا تتضمن أي قطوعات للطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء، فيما أشارت إلى انخفاض الحوادث المرورية إلى النصف نتيجة التزام أصحاب المركبات واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد حيدر شاكر، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية المرور العامة لديها الخبرة الكافية لتنظيم حركة السير والمرور في جميع المناسبات، وكانت من تحضيرات زيارة الأربعين نشر الدوريات والمفارز والآليات الخاصة بالتعاون مع الوزارت الخدمية لتنظيم الحركة باتجاه الطرق المؤدية إلى كربلاء".

وأكد عقيد المرور، أن "خطة زيارة الأربعين مرنة ولا تتضمن أي قطع في الشوارع، فيما تم نصب الكاميرات الذكية والرادارات ومحددات السرعة في الطرق السريعة والتي تعمل على تنظيم الحركة ورصد المخالفات المرورية بحق السائقين المخالفين".

وفي موازاة ذلك، أشار شاكر إلى أن "مديرية المرور عملت على الجانب الإرشادي أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل المرئية والمسموعة، للتأكيد على ضرورة تجنب المخالفات المرورية وخصوصاً استخدام الهاتف النقال والسرعة الشديدة اللذان هما سبب أغلب الحوادث المرورية".

ومن التوجيهات أيضاً، بحسب ضابط المرور، "إصدار إرشادات للزائرين تؤكد أهمية الابتعاد عن نهر الطريق قدر المستطاع وعدم مزاحمة أصحاب المركبات، والتشديد على التزام سائقي المركبات والزائرين بالتعليمات".

ولفت شاكر في ختام حديثه إلى "تراجع حوادث المرور إلى النصف نتيجة التزام أصحاب المركبات واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي ساهمت في انخفاض الحوادث المرورية".