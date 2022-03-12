المرور تفعّل قرار منع دخول شاحنات الحمل الكبيرة إلى مدينة بغداد

شفق نيوز/ فعّلت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، قرار منع دخول شاحنات الحمل الكبيرة إلى داخل مدينة بغداد العاصمة العراقية.

ووجه مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي في بيان اليوم، بتنفيذ الأمر الديواني المرقم ١٧٨لسنة ٢٠٢١ والخاص بمنع دخول مركبات الحمل الكبيرة إلى داخل مدينة بغداد من الساعة الخامسة صباحا ولغاية الخامسة عصرا وذلك لأمور تنظيمية الغاية منها تقليل الزخم المروري.

في غضون ذلك قامت قيادة عمليات بغداد برفع وإلغاء أربعة مرابطات وفتح 11 زقاقاً مغلقاً ضمن منطقة "البياع" في جانب الكرخ وذلك بهدف تخفيف الزخم المروري في شوارع العاصمة ⁧‫بغداد.